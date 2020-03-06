В заведениях общепита Ростова введут меры профилактики коронавируса



В соседнем Краснодарском крае зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. В связи с этим на предприятия ростовской потребительской сферы направят рекомендации, утвержденные Ростпотребнадзором, по усилению профилактики инфекции.



Об этом 12 марта сообщил начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

- Никто не хочет жестких мер, но ситуация такова, что допускать опасную инфекцию на территорию города-миллионника и подвергать риску все его население также нельзя. Поэтому мы предлагаем всем собственникам и руководителям предприятий соблюдать предложенные правила, даже если это будет сопряжено с временными убытками – жизни людей дороже, - пояснил Тихонов.



Рекомендации распространяются на организации общественного питания и пищеблоки образовательных организаций. Так, документ обязывает владельцев заведений обеспечить персонал запасом одноразовых масок, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в три часа. Кроме того, необходимо приобрести дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства.



После рабочей смены или не реже, чем через шесть часов, сотрудников торговых точек и общепита обязали проводить проветривание и влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами. Также следует протирать дезинфицирующими салфетками или растворами ручки дверей, поручни, столы, спинки стульев, подлокотники кресел, раковины, витрины самообслуживания.



Несоблюдение рекомендованных мер наказывается штрафом до 20 000 рублей.