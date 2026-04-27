В Ростове женщина оставила малыша на автобусной остановке

В Ростове женщина оставила малыша на автобусной остановке. Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел 26 апреля в районе улицы Зоологической. Очевидцы увидели малыша в коляске без присмотра. Вызвали на место полицию и скорою помощь. Тут же появился отец ребенка и рассказал, что малышку оставила мать, и сообщила ему об этом.

Правоохранители установили личность женщины. В отношении нее составлен административный протокол по статье «Неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ребенка осмотрели медики, травм не нашли. Позже малыша и отца отпустили домой.
Фото: нейросети
