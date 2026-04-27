В Ростовской области подростки попали в больницу после ДТП с мотоциклами

Двое подростков пострадали в результате столкновения мотоциклов в Новочеркасске. Авария произошла ночью 26 апреля на Клещева, 110.

Столкновение произошло между мотоциклами марок «Макс» и «Сикмак». Водитель мотоцикла «Макс», 27-летний мужчина, по неустановленной причине не пропустил другого мотоциклиста. За управление вторым транспортным средством, мотоциклом «Сикмак», отвечал 16-летний водитель.

В результате столкновения травмы получили водитель мотоцикла «Сикмак» и его 17-летний пассажир. Оба пострадавших были госпитализированы.
Фото: Donday
