В Ростовской области подростки попали в больницу после ДТП с мотоциклами
Двое подростков пострадали в результате столкновения мотоциклов в Новочеркасске. Авария произошла ночью 26 апреля на Клещева, 110.
Столкновение произошло между мотоциклами марок «Макс» и «Сикмак». Водитель мотоцикла «Макс», 27-летний мужчина, по неустановленной причине не пропустил другого мотоциклиста. За управление вторым транспортным средством, мотоциклом «Сикмак», отвечал 16-летний водитель.
В результате столкновения травмы получили водитель мотоцикла «Сикмак» и его 17-летний пассажир. Оба пострадавших были госпитализированы.