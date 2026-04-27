Жители Шахт пожаловались на топи по улице Юный Спартак

Жители Шахт пожаловались на постоянное затопление улицы Юный Спартак на пересечении с переулком Щаденко. Кадры появились в социальных сетях 26 апреля.Как рассказали шахтинцы, улицу заливает из дыры в трубе возле здания по адресу: ул. Юный Спартак, д. 122 (бывшее «ШШСП»). Там прорвало водовод с питьевой водой. Коммунальный фонтан уже размыл подступы к зданиям, «река» потекла на пешеходную улицу дальше, к жилым домам.Местные жители просят исправить ситуацию и не вынуждать их ходить по грязи.