С 1 мая в Ростовской области снимут ограничения на вылов некоторых видов рыбы

Рыбаков Ростовской области с 1 мая ожидают послабления в связи с окончанием нерестового запрета на отдельные виды рыб. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.До 30 апреля в Веселовском и Пролетарском водохранилищах действовал запрет на вылов судака и берша. С завтрашнего дня эти ограничения снимаются. Также с 1 мая открывается сезон лова тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе, на реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС (за исключением реки Маныч) и в бассейнах впадающих в море степных рек.Напомним, что нерестовый запрет является одной из мер по сохранению рыбных ресурсов. Он вводится на период, когда рыба активно размножается, чтобы обеспечить возможность для увеличения популяций. Весной в водоемах Ростовской области идут на нерест такие виды, как щука, плотва, окунь и лещ.Несмотря на снятие некоторых ограничений, следует помнить, что до 1 июня в регионе в рамках операции «Путина-2026» действует общий нерестовый запрет.Нарушение правил может привести к административной ответственности: штрафу от двух до пяти тысяч рублей, а также к конфискации орудий лова и плавсредств. Рыбакам напоминают о необходимости соблюдения законодательства для сохранения богатых природных ресурсов области.