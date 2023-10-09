В Волгодонске закрыли единственный роддом

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В городе Волгодонске Ростовской области временно закрыли единственный роддом. Об этом сообщили в администрации горбольницы № 1.Роддом на улице Молодежной, 10 перестал работать с 9 октября. Причиной этого стали ремонт и плановая дезинфекция. Медучреждение обещают открыть 26 октября. В течении двух с половиной беременных жительниц Волгодонска в экстренных ситуациях станут направлять в акушерское отделение ЦРБ Сальского района.Это возмутило пользователей сети. Ведь между Волгодонском и Сальском без малого около 160 километров.- Разве нет отделений ближе?! Это какое-то издевательство над будущими мамами, - написала женщина.В остальных случаях женщин по направлению врача и в плановом порядке направят в городскую больницу № 7 Ростова, а также в ЦГБ Батайска.