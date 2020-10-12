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Таганрогский роддом закрыли до особого распоряжения

Таганрогский роддом закрыли до особого распоряжения
Таганрогский МБУЗ «Родильный дом» закрыли до неопределенного времени. Данные об этом размещены на официальном сайте медучреждения.

Приказ управления здравоохранения Таганрога гласит, что роддом остановил прием пациенток до особого распоряжения. Рожениц отправляют в акушерское отделение городской больницы № 7 Ростова-на-Дону. Пациенток с экстренной гинекологической патологией принимают в БСМП Таганрога.

Почему роддом закрыли, неизвестно. Однако, по словам работников медучреждения, коронавирусом заражены врачи. Роддом закрыли на карантин.

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