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В Волгодонске на полгода продлили арест обвиняемому в покушении на убийство

В Волгодонске на полгода продлили арест обвиняемому в покушении на убийство
Волгодонской районный суд продлил меру пресечения обвиняемому в покушении на убийство. Максим Благирев будет находиться под стражей до 24 июня включительно. Об этом пишет издание DonDay.

История берет свое начало 17 сентября прошлого года в Волгодонске. Тем вечером Максим вместе с 32-летней знакомой болтали в подъезде дома на проспекте Курчатова. Во время беседы между ними возник конфликт. По версии следствия, он силой затолкал женщину в мусоропровод. Она пролетела по трубе шесть этажей и упала в камеру приема отходов.

Крики пострадавшей услышали жильцы дома. На вызов приехали медработники и полицейские. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого задержали.

Спустя несколько дней его посадили в следственный изолятор. Максим находится под стражей больше трех месяцев.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
Фото: СКР
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