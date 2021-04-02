Экс-начальник отдела благоустройства Волгодонска пойдет под суд за крупную взятку

Бывшего начальника отдела благоустройства МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» Волгодонска будут судить за получение взятки в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает СК СКР по Ростовской области.По версии следствия, Сергей Сколота в 2017 году должен был проконтролировать ремонт четырех дорог в городе. Но, чтобы обойтись без проверок, предложил подрядчику заплатить ему 1 миллион рублей.В январе текущего года на чиновника завели уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Сейчас он находится под стражей. Обвинительное заключение Сколоты утверждено и направлено на рассмотрение в суд, рассказали в областной прокуратуре.