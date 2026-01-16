Новости
В вечерний час пик 16 января дорожные заторы в Ростове достигли 8 баллов

В вечерний час пик 16 января дорожные заторы в Ростове достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют показатели "Яндекс. Карт".

В последний рабочий день недели движение транспорта стало в центральной части города. Заторы возникли на проспекте Ворошиловском, улице Максима Горького, улице Красноармейской, улице Текучева и проспекте Соколова. Усугубляют дорожную ситуацию ремонтные работы на проспекте Буденновском. Из-за частично перекрытого движения количество машин на проезжей части постепенно увеличивается.

Трафик перегружен и в Первомайском районе Ростова. Там движение растянулось по улице Вятской, улице Троллейбусной, улице Страны Советов и улице Российской. На улице Менжинского произошло ДТП. На месте аварии постепенно образовывается пробка.
Фото: Яндекс Карты
