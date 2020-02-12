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В вечер пятницы Ростов встал в 9-балльные пробки

В вечер пятницы Ростов встал в 9-балльные пробки
В Ростове-на-Дону образовались серьёзные заторы. Город встал в девятибалльные пробки в вечер пятницы 14 февраля.

Для донской столицы это довольно привычная ситуация, каждый в час-пик пассажиры и автомобилисты готовятся провести много времени в дороге. Тем более, 14 февраля — особый день, ростовчане празднуют День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а влюблённые поздравляют друг друга с Днём Святого Валентина. Местные жители торопятся домой, и уже около 17 часов на дорогах стало очень тесно.

В центре города нельзя проехать по Большой Садовой, Красноармейской, улицам Обороны, Социалистической, переулкам Халтуринскому и Семашко, проспектам Будённовскому, Ворошиловскому, Соколова и Чехова. В районе вокзалов пробки появились на проспекте Сиверса.

В северном направлении тесно на проспекте Михаила Нагибина, Немировича-Данченко, Шеболдаева, Вавилова, Вятской, Троллейбусной, Киргизской, Менжинского и Пановой.

По Советскому району машины стоят на Малиновского и Доватора.

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