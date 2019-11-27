В вечер пятницы Ростов встал в 9-балльные пробки



На дрогах Ростова-на-Дону образовались девятибалльные пробки. Заторы появились вечером в пятницу 29 ноября. В час-пик, когда все люди возвращаются домой с работы и учёбы, на проезжей части быстро становится тесно.



Самая сложная ситуация — в центральных районах города. Больше всего автомобилей скопилось на Красноармейской, площади Гагарина, Текучёва, Варфоломеева, Соколова, Максима Горького, Кировском, проспекте Сиверса, Береговой, Шаумяна Города Волос. На Большой Садовой недалеко от пересечения с проспектом Соколова произошло ДТП, из-за которого также стал появляться затор.



Также автомобилисты не могут проехать по проспекту Шолохова, улицах 1-й Конной Армии, Менжинского, Киргизской, Малиновского и Страны Советов. Ситуация может усугубиться из-за дождя, который периодически срывается в течение дн

