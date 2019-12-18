В вечерний час-пик Ростов встал в 10-балльные пробки



На дорогах Ростова-на-Дону образовались серьёзные пробки. Весь город буквально «встал» вечером 20 декабря.



Самая сложная ситуация, по традиции, в центре города. Автомобили стоят на Ворошиловском проспекте от Левобережной до площади Гагарина. Пробки есть на Михаила Нагибина, Большой Садовой, Будённовском проспекте, Пушкинской, Красноармейской, Соколова, Кировском, Социалистической, Театральном, Береговой, Максима Горького, Нансена, Ленина. Здесь скорость движения не превышает нескольких километров в час.



Заторы образовываются и на Западном. Тесно становится на проспекте Стачки, Всесоюзной, Малиновского, Доватора и Мадояна.



В Первомайском районе нельзя проехать по Вятской, Панфиловцев, Киргизкой и Троллейбусной.