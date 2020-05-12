В трёх районах Ростова-на-Дону отключат горячую воду

В Октябрьском, Ворошиловском и Первомайском районах Ростова-на-Дону ожидается отключение горячей воды. Об этом 15 мая сообщили в городской администрации.Воды не будет с 18 по 22 мая из-за подготовки к отопительному сезону. В Северном жилом массиве её отключат на улицах Пацаева, Капустина, Стартовой, бульваре Комарова, на Планетной, Орбитальной, Венеры, Волкова, Каракумской, проспектах Королёва и Космонавтов. В районе проспекта Ленина — на Ахтарской, Нансена, Текучёва, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, проспекте Ленина, улицах Профинтерна, Ларина, Ярослава Галана, Нариманова, Погодина, Врубной, Новаторов и переулке Актюбинском. В районе «Темерник» без воды останутся жильцы улиц Миронова, Лелюшенко и Думенко.Если на каких участках теплосетей найдут дефекты, на их устранение понадобится ещё несколько дней, поэтому отключения могут продлить.