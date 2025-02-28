В Тарасовском районе объектами ОКН признали 15 курганов

Фото: Правительство РО

В Ростовской области власти сообщили о присвоении пятнадцати курганным насыпям статуса объектов культурного наследия. Соответствующее заявление было опубликовано правительством области 24 февраля.В список вошли важные археологические комплексы федерального значения Тарасовского района. В частности, курганные группы, известные как «Закатный I», «Большая Елань II», «Боярыня I и II», а также «Верхние Дубы I», «Водяной I», «Гнилой II», «Грачи II», «Грачик II и III», «Дурной I», «Ерофеевка I и IV», «Калиновский» и «Колушкино II».Эти скопления захоронений, расположенные в одном месте, отражают эволюцию культур и традиций на протяжении столетий. Курганы, как правило, содержат ценную информацию о религиозных обрядах, мировоззрении и материальной культуре древних цивилизаций, оставивших свой отпечаток в истории региона.