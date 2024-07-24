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В Ростовской области объектами культурного наследия признали 12 курганов

В Ростовской области объектами культурного наследия признали 12 курганов
В Ростовской области 12 курганов признали объектами культурного наследия. Информацию сообщили в региональном правительстве 24 июля.

В Кашарском районе находятся девять из них, включая курганы «Верхнегреково I» и «Верхнегреково II», «Вишневка I», «Кашарский I», «Красный Колос I», «Наголный», курганные группы: «Краснояровка I», «Наголная II», «Наголная III». Также три памятника археологии – курганы «Средняя Юла III», «Средняя Юла IV» и «Средняя Юла V» – находятся в Целинском районе.

Все объекты культурного наследия относятся к эпохам средней бронзы III тысячелетия до нашей эры – позднего Средневековья (XIV в.). Еще один памятник археологии, «Поселение «Комсомольский бульвар», расположен в Таганроге.
Фото: правительство Ростовской области.
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