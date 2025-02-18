В Ростовской области утвердили 15 объектов культурного значения
В Усть-Донецком районе Ростовской области утвердили 15 объектов культурного значения. Информацию сообщили на сайте Охраны объектов культурного наследия региона.
В их число вошли: пять курганных групп «Демков» - «Демков VI» (4 кургана)», «Демков VII» (7 курганов), «Демков VIII» (3 кургана)», «Демков IХ» (6 курганов)», «Демков Х» (3 кургана)», также курганные группы «Зимовеев II» (2 кургана)», «Калиники II» (3 кургана)», «Коржиков III» (2 кургана)», «Коржиков V» (9 курганов)», «Костылев I» (8 курганов)», «Костылев II» (5 курганов)», «Левин I» (3 кургана)», «Левкин II» (4 кургана)», «Левкин III» (3 кургана)», «Левкин IV» (3 кургана)».
Курганными группами называют скопление курганов. Сооружение состоит из земляной насыпи, камня, настила и дерна.