Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области утвердили 15 объектов культурного значения

В Ростовской области утвердили 15 объектов культурного значения
В Усть-Донецком районе Ростовской области утвердили 15 объектов культурного значения. Информацию сообщили на сайте Охраны объектов культурного наследия региона.

В их число вошли: пять курганных групп «Демков» - «Демков VI» (4 кургана)», «Демков VII» (7 курганов), «Демков VIII» (3 кургана)», «Демков IХ» (6 курганов)», «Демков Х» (3 кургана)», также курганные группы «Зимовеев II» (2 кургана)», «Калиники II» (3 кургана)», «Коржиков III» (2 кургана)», «Коржиков V» (9 курганов)», «Костылев I» (8 курганов)», «Костылев II» (5 курганов)», «Левин I» (3 кургана)», «Левкин II» (4 кургана)», «Левкин III» (3 кургана)», «Левкин IV» (3 кургана)».

Курганными группами называют скопление курганов. Сооружение состоит из земляной насыпи, камня, настила и дерна.
Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.