В Таганроге зону ЧС расширили после взрыва ракеты
В Таганроге расшили зону чрезвычайной ситуации после взрыва ракеты. Информацию об изменениях сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.
В список границ зоны ЧС вошли строения №№ 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 в переулке Лермонтовском, №№ 12, 15, 17, 23, 28 в переулке Антона Глушко, №№ 47, 48, 49, 51, 56, 57, 59, 61 62, 65, 66, 68, 70 на улице Александровской, №№ 22, 34-а в переулке Итальянском, а также №№ 23, 37-39 на улице Фрунзе и №№ 9, 11 в переулке Мечниковском.
По словам главы администрации Таганрога, в настоящее время комиссия ведет свою работу. Из-за этого список зоны границ ЧС может дополняться или корректироваться.
Напомним, 28 июля в центре приморского города, неподалеку от музея в переулке Лермонтовском, взорвалась ракета. Ударная волна разрушила несколько гаражей и хозпостроек. В результате происшествия пострадали 22 человека.