Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовский Следком проверит состояние мемориала «Скорбящая мать» после жалоб жителей

Ростовский Следком проверит состояние мемориала «Скорбящая мать» после жалоб жителей
В Ростовской области после многочисленных жалоб проверят состояние мемориала «Скорбящая мать» в Миллеровском районе. Ранее о разрушенных конструкциях писал Donday.ru.

Мемориал расположен в слободе Волошино. Он был открыт в 1985 году в переулке Школьном. За годы состояние памятника ухудшилось – 20 лет конструкции никто не ремонтировал. Ступени и элементы покрылись трещинами, облицовка отваливается и покрывается плесенью.

После публикации об ужасном состоянии памятника, историей заинтересовался СКР. Следователи проверят, кто допустил запущенное состояние мемориала.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика