Ростовский Следком проверит состояние мемориала «Скорбящая мать» после жалоб жителей

В Ростовской области после многочисленных жалоб проверят состояние мемориала «Скорбящая мать» в Миллеровском районе. Ранее о разрушенных конструкциях писал Donday.ru.Мемориал расположен в слободе Волошино. Он был открыт в 1985 году в переулке Школьном. За годы состояние памятника ухудшилось – 20 лет конструкции никто не ремонтировал. Ступени и элементы покрылись трещинами, облицовка отваливается и покрывается плесенью.После публикации об ужасном состоянии памятника, историей заинтересовался СКР. Следователи проверят, кто допустил запущенное состояние мемориала.