В Таганроге улицы города усыпаны обломками сбитой ракеты

Фото: DonDay.ru

В Таганроге улицы города усыпаны обломками сбитого боеприпаса. Кадры с места событий опубликовал портал DonDay.Металлические пластины и детали взорвавшейся ракеты разбросаны по разным районам. Большие обломки были обнаружены на улицах Фрунзе и Глушко. Там же в нескольких жилых домах выбило стекла и оконные рамы.Происшествие случилось около 16 часов 28 июля рядом с улицей Александровской. Боеприпас угодил прямо во двор жилого дома № 22 в переулке Лермонтовском. В результате пострадали 15 человек.