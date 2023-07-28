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В Таганроге улицы города усыпаны обломками сбитой ракеты

В Таганроге улицы города усыпаны обломками сбитой ракеты
В Таганроге улицы города усыпаны обломками сбитого боеприпаса. Кадры с места событий опубликовал портал DonDay.

Металлические пластины и детали взорвавшейся ракеты разбросаны по разным районам. Большие обломки были обнаружены на улицах Фрунзе и Глушко. Там же в нескольких жилых домах выбило стекла и оконные рамы.

Происшествие случилось около 16 часов 28 июля рядом с улицей Александровской. Боеприпас угодил прямо во двор жилого дома № 22 в переулке Лермонтовском. В результате пострадали 15 человек.
Фото: DonDay.ru
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