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Губернатор Ростовской области прокомментировал взрыв боеприпаса в Таганроге

Губернатор Ростовской области прокомментировал взрыв боеприпаса в Таганроге
Губернатор Ростовской области прокомментировал взрыв боеприпаса в центре Таганрога. Василий Голубев уточнил, что взорвалась, предположительно, ракета.

- На месте работают спасатели. Погибших нет, есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорой помощи, - заявил глава региона. - Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется.

Происшествие случилось около 16 часов 28 июля рядом с улицей Александровской. Боеприпас угодил прямо в жилой дом № 22 в переулке Лермонтовском. От мощного удара жилое здание буквально разворотило. По словам горожан, у ближайших домов повылетали окна от ударной волны. По всему Таганрогу сработали сигнализации у машин, стекла в квартирах и домах дребезжали, а мебель ходила ходуном.
Фото: соцсети Василия Голубева.
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