Десятки рыбаков массово вышли порыбачить на понтон на Зеленый остров в Ростове

С наступлением тепла и возобновлением работы понтонного моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону, любители рыбалки, по всей видимости, решили не упускать возможность. Кадрами, подтверждающими ажиотаж, поделились очевидцы в группе рыбаков донской столицы.

Переправа, расположенная в створе улицы 29-я Линия, заработала для горожан 1 мая 2026 года. Этот понтон является единственным доступным путем к популярному месту для отдыха и прогулок – Зеленому острову. Ежегодно перед зимой его демонтируют, а весной, после завершения ремонтных работ на заводе «Маяк», возвращают на место.

Однако, помимо своей транспортной функции, понтонный мост пользуется большой популярностью и как место для рыбалки. После длительного отсутствия, в первые дни работы переправы, рыбаки буквально заполнили ее, создав такую плотность, что, по словам очевидцев, «нет места разместиться». Люди стоят буквально в полуметре друг от друга.

Напомним, что в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая действует традиционный нерестовый запрет, ограничивающий лов рыбы в нескольких районах региона до начала лета.
Фото: Соцсети
