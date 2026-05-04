«Миротворец»* внес в базу гандболисток и тренера «Ростов-Дона»

В базу «Миротворца»* попали несколько гандболисток и главный тренер команды «Ростов-Дон».

Украинский скандальный ресурс опубликовал на своем сайте данные Юлии Грацкевич, Миланы Таженовой, Екатерины Левши, Алены Амельченко, Екатерины Зеленковой, Полины Кузнецовой, Юлии Бабенко, Ярославы Фроловой и главного тренера Ирины Дибировой.
Причиной обнародования данных спортсменок стало совместное фото после матча с военнослужащими.
Завтра, 5 мая, ГК «Ростов-Дон» сыграет в полуфинале чемпионата России с «Астраханочкой».

*признан экстремистским и запрещен в РФ
Фото: ГК «Ростов-Дон»
