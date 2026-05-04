В Ростовской области объявили беспилотную опасность днем 4 мая. Оповещение от РСЧС поступило примерно в 15:00.

Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Напомним, ночью 4 мая над регионом уничтожили примерно 20 БПЛА. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватили в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Каменском, Кашарском, Боковском. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.
Фото: РСЧС
