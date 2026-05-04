В Ростове на Стачки напротив школы №92 произошло крупное ДТП с двумя иномарками
ДТП с двумя иномарками произошло напротив 92-й школы в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, все произошло днем 4 мая на проспекте Стачки, 195.

Кадры, опубликованные в социальных сетях, демонстрируют печальную картину: искореженные машины, части которых разбросаны по всей проезжей части. Столкновение оказалось настолько сильным, что движение на проблемном участке проспекта практически остановилось, образовав большую пробку.

По свидетельствам очевидцев, на месте происшествия оперативно работают сотрудники ГИБДД, пожарные и бригады скорой помощи.

Информация о пострадавших в результате ДТП на данный момент не поступала. Детали произошедшего продолжают уточняться. В ГАИ подтвердили, что в результате аварии движение ограничено, так как перекрыто три полосы.
Фото: Яндекс.Карты
