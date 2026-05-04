Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Грузовой поезд травмировал 36-летнего мужчину в Батайске

Грузовой поезд травмировал 36-летнего мужчину в Батайске

На железнодорожном перегоне Азов - Кулешовка в Батайске мужчина попал под колеса грузового поезда. Информацию подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

ЧП произошло еще днем 2 мая. По предварительным данным, причиной происшествия стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Пострадавшего мужчину с травмами оперативно направили в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика