Грузовой поезд травмировал 36-летнего мужчину в Батайске
На железнодорожном перегоне Азов - Кулешовка в Батайске мужчина попал под колеса грузового поезда. Информацию подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
ЧП произошло еще днем 2 мая. По предварительным данным, причиной происшествия стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Пострадавшего мужчину с травмами оперативно направили в больницу для оказания медицинской помощи.