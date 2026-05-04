«Ростов» в первый раз за сезон выиграл со счетом 2:1

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» впервые за нынешний чемпионат обыграл соперника со счетом 2:1. В 28-м туре РПЛ дончане на выезде переиграли «Динамо» (Махачкала).Такой вариант счета стал десятым для «Ростова». В последних трех матчах чемпионата «желто-синие» добились одной победы, однажды уступили сопернику (0:1) и еще один раз сыграли вничью (1:1).Теперь «Ростову» осталось сыграть на выезде с «Акроном» и дома с «Зенитом». После 28-го тура команда Джонатана Альбы находится на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 30 баллов.