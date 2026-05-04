Путь легендарного тяжелоатлета Рудольфа Плюкфельдера

На 98-м году жизни скончался Рудольф Плюкфельдер, легендарный советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1964 года, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион СССР и Европы, а также выдающийся тренер. Его уход из жизни стал большой потерей для мира спорта. О смерти спортсмена сообщили в Федерации спортивной борьбы Ростовской области.Жизнь Рудольфа Плюкфельдера была полна неимоверных испытаний и триумфов. В детстве, рожденный в семье этнических немцев на Донбассе, он пережил трагедию 1941 года: расстрел мужчин семьи и высылку в Сибирь. Там, на шахтах города Киселевска он столкнулся с изнурительным трудом, который едва не сломал его здоровье. Рекомендации врачей заняться физкультурой привели его в мир спорта.Сначала Плюкфельдер проявил себя на борцовском ковре, одерживая победы в любительских соревнованиях. Однако судьбоносной стала встреча со штангой. Случайное выступление на турнире среди шахтеров принесло ему серебряную медаль и открыло путь к новому виду спорта.После завершения блестящей карьеры спортсмена Плюкфельдер продолжил свой путь как гениальный тренер. В СССР он вернулся в 1961 году после неудачного выступления на Олимпиаде в Риме, где травма спины омрачила его карьеру. В городе Шахты он основал школу тяжелой атлетики. С 1962 по 1974 годы его воспитанники демонстрировали высочайшие результаты. Среди шести олимпийских чемпионов и семи чемпионов мира, подготовленных под его руководством, – легендарный Давид Ригерт. Шахты под его началом стали настоящим центром мирового тяжелоатлетического спорта.За свои заслуги перед страной Рудольф Плюкфельдер был награжден орденом Трудового Красного Знамени и тремя орденами «Знак Почёта».Рудольф Плюкфельдер ушел из жизни в городе Циренберге в Германии на 98-м году жизни 24 апреля.