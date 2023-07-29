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В Таганроге после взрыва в центре города отменили все массовые мероприятия

В Таганроге после взрыва в центре города отменили все массовые мероприятия
В Таганроге отменили все массовые мероприятия «любого характера». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Очевидно, ограничения ввели в связи с террористической атакой украинской стороны. Около 16 часов 28 июля ракета влетела в жилой дом в переулке Лермонтовском, 22. Мощный взрыв превратил жилье в руины. Взрывной волной в соседних домах повыбивало окна.

В числе пострадавших - 16 человек. Из них 12 понадобилась госпитализация. Медики почти сутки дежурят на месте происшествия.

В городе действует режим чрезвычайной ситуации.
Фото: DonDay.ru.
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