К купальному сезону - 2026 в Ростове откроют четыре оборудованных пляжа

К купальному сезону в Ростове-на-Дону откроют четыре оборудованных пляжа. Об этом сообщил начальник Управления по делам ГО и ЧС города Алексей Азарянский на прошедшем заседании КЧС.Всего в донской столице летом 2026 года будут работать два муниципальных и два частных оборудованных пляжа:- Центральный пляж, расположенный рядом с Ворошиловским мостом (также упоминается как городской пляж на территории парка «Левобережного»);- Пляж на Зелёном острове;- Два частных пляжа: «Каррера» и «Абрикос».Начальник Управления подчеркнул, что муниципальные пляжи уже получили необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, что является гарантией их соответствия санитарным нормам. Также были выбраны и заключены контракты с подрядными организациями, которые будут обеспечивать поддержание порядка и чистоты на пляжных территориях в течение всего купального сезона.Официальный старт купального сезона в Ростове-на-Дону и по всей Ростовской области намечен на 1 июня и продлится до 1 октября. В этот период на всех оборудованных пляжах будут организованы дежурства спасателей.