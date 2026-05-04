Ростовчанам дали рекомендации по безопасному отдыху на майские праздники

В преддверии майских праздников, которые традиционно ассоциируются с отдыхом на природе, врач из Ростовской области Дарья Мелешко напомнила жителям региона о важности соблюдения правил безопасности, чтобы избежать неприятных инцидентов и сохранить здоровье. Особое внимание уделено правильному питанию, защите от насекомых и пожарной безопасности.Майские праздники – время пикников и застолий. Чтобы отдых не омрачился проблемами с пищеварением, врач советует отказаться от скоропортящихся продуктов, таких как молочные изделия, копчености, яйца и кондитерские изделия. Продукты необходимо перевозить в сумке-холодильнике, отдельно упаковывая сырые и готовые к употреблению. Критически важно не использовать воду из водоемов для мытья овощей и посуды, что может спровоцировать желудочные расстройства.Отдельное предостережение касается употребления алкоголя на природе. Сочетание прямых солнечных лучей и физических нагрузок значительно усиливает токсическое действие этилового спирта, увеличивая риск теплового удара, повышения артериального давления и травм.В Ростовской области сейчас наблюдается пик активности клещей. С начала года уже более 600 человек стали жертвами паразитов, являющихся переносчиками опасных инфекций. Для защиты специалисты рекомендуют:- Правильно одеваться: выбирать светлую однотонную одежду, облегчающую обнаружение клещей, и заправлять штаны в носки.- Использовать защитные средства: обрабатывать одежду акарицидными препаратами, а тело – репеллентами.- Избегать необработанных территорий: воздержаться от посещения парков и зон с высокой травой, где не проводилась противоклещевая обработка.- Тщательно осматриваться: после возвращения с отдыха необходимо осмотреть все тело, уделив особое внимание труднодоступным участкам, так как клещи могут часами выбирать место для укуса.С 1 мая в Ростовской области действует особый противопожарный период, запрещающий разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности. Нарушение этих правил влечет за собой увеличенные штрафы: до 20 тысяч рублей – для граждан, до 60 тысяч – для должностных лиц, до 800 тысяч – для юридических лиц.Специалисты напоминают, что ландшафтные пожары могут распространяться на сотни гектаров и часто возникают из-за сильного ветра, несвоевременного сообщения о возгорании и отсутствия средств пожаротушения.Категорически запрещается:- Использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига костров, оставлять костры без присмотра и применять пиротехнику.- Бросать в лесу горящие спички, окурки.- Разводить костры в ветреную погоду, в густых зарослях, на торфяниках, вблизи складов древесины и на участках с сухой травой.- Использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов.- Оставлять в лесу самовозгораемые материалы.- Заправлять автомобили горючим при работающем двигателе и курить вблизи мест заправки.- Оставлять стеклянные бутылки или осколки, способные вызвать возгорание.- Выжигать сухую траву.После использования костер необходимо тщательно затушить землей или водой до полного прекращения тления. Соблюдение этих несложных правил позволит провести майские праздники безопасно и с пользой для здоровья.