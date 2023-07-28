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В Таганроге введут режим ЧС после взрыва с пострадавшими в центре города

В Таганроге введут режим ЧС после взрыва с пострадавшими в центре города
После взрыва в центре Таганрога введут режим ЧС. Об этом сообщил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

- Первое, что необходимо сделать, — оказать пострадавшим всю необходимую помощь: и медицинскую, и психологическую. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации, - написал мэр Таганрога на своей странице в соцсетях.

Система ПВО сбила боеприпас в небе над Таганрогом около 16 часов 28 июля. Ракета приземлилась прямо на жилой дом в переулке Лермонтовском, 22. От жилья остались развалины. В соседних домах повылетали окна.

В результате ЧП пострадали 15 человек. Из них девять попали в больницу, еще шести понадобилась разовая медпомощь.
Фото: DonDay.ru.
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