Перебегал на «красный»: в Ростове под колеса авто попал 13-летний подросток

В Ростове под колеса авто попал 13-летний подросток. Авария случилась утром 4 мая.Очевидцы опубликовали кадры дорожного происшествия в социальных сетях. Со слов людей, происшествие случилось на пересечении улицы Максима Горького с переулком Нахичеванским. Транспортное средство сбило человека. Вскоре на место аварии прибыли машины скорой помощи. К сожалению, люди не могли ничего сказать о состоянии пострадавшего.В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что 27-летний водитель «ГАЗели Соболь» ехал по улице Максима Горького. У дома № 267 на проезжую часть вышел школьник. Ребенок стал переходить дорогу на красный свет. Автовладелец не успел затормозить и сбил мальчика.