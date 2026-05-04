Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Перебегал на «красный»: в Ростове под колеса авто попал 13-летний подросток

Перебегал на «красный»: в Ростове под колеса авто попал 13-летний подросток
В Ростове под колеса авто попал 13-летний подросток. Авария случилась утром 4 мая.

Очевидцы опубликовали кадры дорожного происшествия в социальных сетях. Со слов людей, происшествие случилось на пересечении улицы Максима Горького с переулком Нахичеванским. Транспортное средство сбило человека. Вскоре на место аварии прибыли машины скорой помощи. К сожалению, люди не могли ничего сказать о состоянии пострадавшего.

В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что 27-летний водитель «ГАЗели Соболь» ехал по улице Максима Горького. У дома № 267 на проезжую часть вышел школьник. Ребенок стал переходить дорогу на красный свет. Автовладелец не успел затормозить и сбил мальчика.

- В результате ДТП пострадал 13-летний пешеход, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, - уточнили в ведомстве.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика