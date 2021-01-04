В Таганроге жильцов сгоревшего дома временно отправят в гостиницу
Жильцов сгоревшего в Таганроге дома временно разместят в гостинице. Как сообщил DonDay.ru, их отправят в отель «Таганрог», расположенный на улице Дзержинского, 161-4.
Как долго жильцам придется там находиться, пока не известно. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, всего эвакуировали 30 человек.
Двухэтажный жилой дом загорелся днем 11 января. Огонь за считанные минуты охватил всю кровлю, распространяясь на площади 500 квадратных метров. На месте работали более 50 спасателей. В ходе тушения задействовали 20 спецмашин.
Спустя два часа пожарным удалось ликвидировать пламя. В здании огнеборцы обнаружили труп мужчины. Его возраст и пол станут известны позже.