В Таганроге задержали мужчину по подозрению в грабеже во время драки



В Таганроге задержали мужчину по подозрению в грабеже во время драки. В отношении него возбудили уголовное дело.



Заявление в отдел полиции написал один из местных жителей. По словам мужчины, на улице он начал конфликтовать, а потом подрался с прохожим. Во время драки незнакомец выхватил у него из кармана телефон и скрылся.



Предполагаемого преступника задержали. В грабеже подозревают 32-летнего жителя Таганрога.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.