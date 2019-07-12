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В Таганроге задержали мужчину по подозрению в грабеже во время драки

В Таганроге задержали мужчину по подозрению в грабеже во время драки
В Таганроге задержали мужчину по подозрению в грабеже во время драки. В отношении него возбудили уголовное дело.

Заявление в отдел полиции написал один из местных жителей. По словам мужчины, на улице он начал конфликтовать, а потом подрался с прохожим. Во время драки незнакомец выхватил у него из кармана телефон и скрылся.

Предполагаемого преступника задержали. В грабеже подозревают 32-летнего жителя Таганрога.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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