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В Таганроге за получение взятки осудили бывшего зампрокурора Виктора Плюшкина

В Таганроге за получение взятки осудили бывшего зампрокурора Виктора Плюшкина

В Таганроге за получение взятки осудили бывшего зампрокурора Виктора Плюшкина. Таганрогский городской суд признал его виновным в получении взятки и назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Решение было вынесено 7 июня.

В марте Виктора Плюшкина задержали «на горячем». Он, являясь прокурором Пролетарского района Ростовской области, через посредника получил от местного предпринимателя 100 тысяч рублей. Такова была стоимость непривлечения к ответственности после прокурорской проверки.

Зампрокурора обвинялся по статье о получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие. Он больше года ждал окончания следствия, находясь в СИЗО.

Отметим, что Плюшкин еще легко отделался, ведь по факту ему «светили» до восьми лет лишения свободы и внушительного размера штраф (сумма, в 40 раз превышающая размер взятки).

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: УФСБ России по Ростовской области
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