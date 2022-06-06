В Таганроге за получение взятки осудили бывшего зампрокурора Виктора Плюшкина
В Таганроге за получение взятки осудили бывшего зампрокурора Виктора Плюшкина. Таганрогский городской суд признал его виновным в получении взятки и назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Решение было вынесено 7 июня.
В марте Виктора Плюшкина задержали «на горячем». Он, являясь прокурором Пролетарского района Ростовской области, через посредника получил от местного предпринимателя 100 тысяч рублей. Такова была стоимость непривлечения к ответственности после прокурорской проверки.
Зампрокурора обвинялся по статье о получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие. Он больше года ждал окончания следствия, находясь в СИЗО.
Отметим, что Плюшкин еще легко отделался, ведь по факту ему «светили» до восьми лет лишения свободы и внушительного размера штраф (сумма, в 40 раз превышающая размер взятки).
Приговор в законную силу еще не вступил.