Появились кадры задержания зампрокурора Таганрога
Появилось видео момента задержания заместителя прокурора Таганрога Виктора Плюшкина. Кадрами поделилась пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Зампрокурора задержали 6 марта «на горячем» – при получении взятки. По версии следствия, Плюшкин при исполнении обязанностей прокурора Пролетарского района Ростовской области через посредника получил 100 тысяч рублей за непривлечении к ответственности местного бизнесмена.
На зампрокурора завели уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность в РФ, в крупном размере». Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.