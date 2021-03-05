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Заместителя прокурора Таганрога отправили в СИЗО Ростова

Заместителя прокурора Таганрога отправили в СИЗО Ростова
В СИЗО на Большой Садовой города Ростова-на-Дону отправили арестованного зампрокурора Таганрога. Виктора Плюшкина подозревают в получении взятки. Как сообщил DonDay.ru, его заключили под стражу на два месяца.

По версии Следственного комитета, 6 марта Плюшкин получил 100 тысяч рублей через посредника во время исполнения обязанностей прокурора Пролетарского района Ростовской области. За эту сумму сотрудник надзорного ведомства обещал не привлекать к ответственности местного бизнесмена после проверки.

Во время получения взятки прокурора задержали сотрудники ФСБ.

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