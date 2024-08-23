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В Таганроге Ростовской области обнаружили живой пропавшую 75-летнюю пенсионерку. Валентина Могиляс пропала 22 августа.Пенсионерка покинула свой дом и не вернулась. Близкие не могли с ней связаться и начали волноваться, опасаясь, что ей может понадобиться медицинская помощь. Они обратились в полицию, а позднее к поискам подключились неравнодушные люди.Только вечером 23 августа стало известно, что Валентину Могиляс нашли живой.О местонахождении пенсионерки всё это время и её самочувствии ничего не известно.