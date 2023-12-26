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В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 80-летнюю пенсионерку

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 80-летнюю пенсионерку
В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 80-летнюю пенсионерку. О местонахождении Евы Дмитриенко ничего не было известно с 25 декабря.

Бабушка в день исчезновения ушла из дома и не вернулась. Куда она могла направиться, родственники не знали. Близкие пенсионерки обратились в полицию. Также к поискам пожилой женщины подключились добровольцы.

Волонтеры рассказали, что Ева Дмитриенко нашлась живой. Где она находилась это время, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт
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