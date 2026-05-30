В Таганроге после атаки БПЛА поврежден детский сад. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Происшествия случилось минувшей ночью. В результате были повреждены здания коммерческих организаций и жилых домов, а также детский сад № 94. Там выбило стекла.

Как отметила Камбулова, работы по восстановлению будут выполнены в ближайшие дни. Дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детского сада. Родители проинформированы.

С ночи 29 по 30 мая в городах региона также зафиксировали повреждения на земле. Всего было уничтожено почти 50 дронов.
Фото: соцсети
