В Таганроге после атаки БПЛА поврежден детский сад. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Происшествия случилось минувшей ночью. В результате были повреждены здания коммерческих организаций и жилых домов, а также детский сад № 94. Там выбило стекла.
Как отметила Камбулова, работы по восстановлению будут выполнены в ближайшие дни. Дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детского сада. Родители проинформированы.
С ночи 29 по 30 мая в городах региона также зафиксировали повреждения на земле. Всего было уничтожено почти 50 дронов.