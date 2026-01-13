В Таганроге после атаки БПЛА повреждены дома, авто и промобъекты
Таганрог Ростовской области утром 13 января подвергся атаке БПЛА. В результате атаки повреждения получили пять многоквартирных домов, три индивидуальных жилых строительства, два промышленных предприятия и шесть авто.
Как уточнила глава города Светлана Камбулова, рабочая группа начинает обход повреждённых домов для оценки масштаба ущерба. Информация о пострадавших не сообщается.
«По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования», — отметила Камбулова.
Сейчас ликвидируют последствия в жилых зонах.