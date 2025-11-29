Новости
В Таганроге саперы завершили работы на местах падения обломков дрона

В Таганроге саперные подразделения закончили обработку территорий, где были найдены фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Прошлой ночью при массированной атаке дронов на город ущерб был нанесен жилым зданиям и зданию общежития профессионального училища. По счастливой случайности, обошлось без жертв и пострадавших.

Тем не менее, остатки БПЛА были обнаружены на пяти улицах города. На место оперативно прибыли специалисты по разминированию. Был установлен периметр безопасности. Жители близлежащих домов были эвакуированы из соображений безопасности.

Эксперты завершили необходимые процедуры. Жильцам разрешили вернуться в свои дома.
Фото: DonDay
