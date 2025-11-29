Новости
Ростовскую активистку и владелицу детского реабилитационного центра отправили в СИЗО

Ростовскую активистку и владелицу детского реабилитационного центра Анну Хоботову отправили в СИЗО, о чем сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Согласно материалам следствия, в центре реабилитации подростков, расположенном в Дедовске, воспитанники подвергались избиениям, а также моральному и психологическому насилию. Один подросток с серьезными травмами был госпитализирован в отделение реанимации. Впоследствии правоохранительными органами была задержана руководитель центра Анна Хоботова.

Следователь предъявил ей обвинения в предоставлении услуг, не соответствующих стандартам безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконном лишении свободы и истязаниях.

По запросу следственных органов суд принял решение о заключении под стражу организатора реабилитационного учреждения для несовершеннолетних в качестве меры пресечения.
Фото: Соцсети
