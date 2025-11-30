В Сальске ищут хозяев парализованной после аварии собаке, которая не сможет ходить

Фото: Соцсети.

В городе Сальске Ростовской области ищут хозяев парализованной после аварии собаке. История о травмировании питомца стала известна еще в середине ноября.В тот день люди нашли на обочине дороги травмированного после аварии пса. Его сбила машина. Увидев, в каком состоянии находится животное, ростовчанка отвезла его в клинику. К сожалению, восстановить двигательную функцию невозможно, он никогда не сможет ходить.Малышу требуются тщательный уход и теплое место. Для него ищут хозяина.Если вы сможете позаботиться о травмированном питомце и дать ему кров, напишите в телеграмм-бот https://t.me/Donday2018_bot.