В Сальске ищут хозяев парализованной после аварии собаке, которая не сможет ходить

В городе Сальске Ростовской области ищут хозяев парализованной после аварии собаке. История о травмировании питомца стала известна еще в середине ноября.

В тот день люди нашли на обочине дороги травмированного после аварии пса. Его сбила машина. Увидев, в каком состоянии находится животное, ростовчанка отвезла его в клинику. К сожалению, восстановить двигательную функцию невозможно, он никогда не сможет ходить.

Малышу требуются тщательный уход и теплое место. Для него ищут хозяина.

Если вы сможете позаботиться о травмированном питомце и дать ему кров, напишите в телеграмм-бот https://t.me/Donday2018_bot.
Фото: Соцсети.
