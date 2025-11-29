В Волгограде донские пиротехники обезвредили авиабомбу ВОВ

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

29 ноября областное управление МЧС сообщило об обезвреживании донскими пиротехниками авиационной бомбы, оставшейся со времен Великой Отечественной войны в Волгограде.Тяжелая фугасная авиабомба SC-1000, датируемая периодом Сталинградской битвы, находилась в земле на протяжении почти ста лет. Обнаружение опасного объекта произошло в ходе земельных работ в центральной части города.После сопровождения аварийными службами боеприпас был транспортирован за пределы городской черты и успешно ликвидирован посредством контролируемого взрыва.В 2025 году это уже шестой подобный случай обезвреживания авиабомбы на территории Волгоградской области.