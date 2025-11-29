Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Число жертв в Таганроге после удара БПЛА 25 ноября возросло до четырех

Число жертв в Таганроге после удара БПЛА 25 ноября возросло до четырех
Число жертв в Таганроге в результате удара беспилотника 25 ноября возросло до четырех. Об этом трагическом событии проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

В начале текущей рабочей недели Таганрог подвергся интенсивной атаке с использованием БПЛА. Трое погибли, также есть раненые. Одну из пострадавших в критическом состоянии доставили в Ростов.

Сегодня утром, 29 ноября, 76-летняя женщина умерла от полученных ранений, сообщил Слюсарь.

В городе был введен локальный режим ЧС. Помимо погибших и раненых были зафиксированы разрушения на земле. Повреждения получили здания промышленных и социальных объектов, включая колледж и детский сад.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.