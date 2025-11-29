Число жертв в Таганроге после удара БПЛА 25 ноября возросло до четырех

Фото: Соцсети

Число жертв в Таганроге в результате удара беспилотника 25 ноября возросло до четырех. Об этом трагическом событии проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.В начале текущей рабочей недели Таганрог подвергся интенсивной атаке с использованием БПЛА. Трое погибли, также есть раненые. Одну из пострадавших в критическом состоянии доставили в Ростов.Сегодня утром, 29 ноября, 76-летняя женщина умерла от полученных ранений, сообщил Слюсарь.В городе был введен локальный режим ЧС. Помимо погибших и раненых были зафиксированы разрушения на земле. Повреждения получили здания промышленных и социальных объектов, включая колледж и детский сад.