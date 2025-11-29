Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Проезд в электричках Ростовской области подорожает в 2026 году

Проезд в электричках Ростовской области подорожает в 2026 году
Проезд в электричках Ростовской области подорожает в сл Об этом стало известно из постановления опубликованного на сайте правовой информации.

Судя по данным из документа, с 1 января 2026 года стоимость проезда составит 27 рублей за каждую зону в 10 километров. В настоящее время эту сумма - 25 рублей.

Фиксированная стоимость в размере 33, 50 рублей на ряде популярных направлений: Ростов-Главный, Кизитеринка, Ростов-Западный и Первомайская, и для поездок до остановочных пунктов 1330 км и Каратаево.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.