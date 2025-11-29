Проезд в электричках Ростовской области подорожает в 2026 году

Фото: DonDay

Проезд в электричках Ростовской области подорожает в сл Об этом стало известно из постановления опубликованного на сайте правовой информации.Судя по данным из документа, с 1 января 2026 года стоимость проезда составит 27 рублей за каждую зону в 10 километров. В настоящее время эту сумма - 25 рублей.Фиксированная стоимость в размере 33, 50 рублей на ряде популярных направлений: Ростов-Главный, Кизитеринка, Ростов-Западный и Первомайская, и для поездок до остановочных пунктов 1330 км и Каратаево.