Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области сбили 16 беспилотников

В Ростовской области сбили 16 беспилотников
Над Ростовской областью уничтожили 16 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаку беспилотников отразили в Гуково, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах. К счастью, никто из людей не пострадал.

- Возгорание произошло на одном из промпредприятий в Новошахтинске. Пожар на площади потушен, - сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Кроме того, в Гуково 128 многоэтажек, а также две больницы, четыре школы и шесть детсадов остались без отопления. Повреждения получила котельная в Гуково. Персонал был эвакуирован.

Когда котельную обследуют саперы, специалисты начнут работы по устранению последствий.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.