В Ростовской области сбили 16 беспилотников

Фото: DonDay.ru.

Над Ростовской областью уничтожили 16 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Атаку беспилотников отразили в Гуково, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах. К счастью, никто из людей не пострадал.- Возгорание произошло на одном из промпредприятий в Новошахтинске. Пожар на площади потушен, - сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Кроме того, в Гуково 128 многоэтажек, а также две больницы, четыре школы и шесть детсадов остались без отопления. Повреждения получила котельная в Гуково. Персонал был эвакуирован.Когда котельную обследуют саперы, специалисты начнут работы по устранению последствий.