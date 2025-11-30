В Ростовской области сбили 16 беспилотников
Над Ростовской областью уничтожили 16 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаку беспилотников отразили в Гуково, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах. К счастью, никто из людей не пострадал.
- Возгорание произошло на одном из промпредприятий в Новошахтинске. Пожар на площади потушен, - сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Кроме того, в Гуково 128 многоэтажек, а также две больницы, четыре школы и шесть детсадов остались без отопления. Повреждения получила котельная в Гуково. Персонал был эвакуирован.
Когда котельную обследуют саперы, специалисты начнут работы по устранению последствий.