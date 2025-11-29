В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 63-летнего мужчину

Фото: Соцсети

В Ростовской области трагически завершились поиски 63-летнего мужчины, пропавшего без вести. Информацию о его обнаружении без признаков жизни распространил поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".Виктора Кузнецова искали с 21 ноября совместными усилиями волонтеров и правоохранительных органов. Спустя семь дней после начала поисковых мероприятий стало известно о найденном теле мужчины.Обстоятельства и причины смерти в настоящее время устанавливаются.