В Ростовской области нашли мертвым пропавшего 63-летнего мужчину

В Ростовской области трагически завершились поиски 63-летнего мужчины, пропавшего без вести. Информацию о его обнаружении без признаков жизни распространил поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Виктора Кузнецова искали с 21 ноября совместными усилиями волонтеров и правоохранительных органов. Спустя семь дней после начала поисковых мероприятий стало известно о найденном теле мужчины.

Обстоятельства и причины смерти в настоящее время устанавливаются.
